Un nuevo periodo en el Canal

El Canal de Panamá inicia una nueva etapa administrativa con Ilya Espino de Marotta al frente. Su trayectoria de 41 años en la vía respalda este relevo en un contexto que exige visión y continuidad. El principal desafío es hídrico. La variabilidad climática recuerda la necesidad de asegurar el agua tanto para la población como para la operación de la ruta.El Canal no es solo una vía de tránsito. Es la columna vertebral del comercio mundial y del desarrollo nacional. Cada día conecta más de 180 rutas marítimas y 1,920 puertos en 170 países.