Un impulso al comercio

El regreso a clases representa un respiro para los comercios locales. La compra de útiles escolares dinamiza la economía, generando ventas y empleos temporales.

Papelerías, librerías, zapaterías, sastrerías, supermercados y electrónicas, se benefician durante esta temporada. Este impulso también alcanza a otros sectores, como la lavanderías y el transporte.

La demanda de servicios y productos aumenta, creando un efecto multiplicador. Estos días serán de mucha dinámica económica para los negocios, lo cual es muy positivo .