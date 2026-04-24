Palabras cortas

Un escenario de incertidumbre

Un escenario de incertidumbre
Yessika Calles
24 de abril de 2026

La estabilidad económica del país enfrenta un escenario, no solo por los retos internos que persisten, si no también por las situaciones a nivel internacional. La incertidumbre global, tasas altas, tensiones geopolíticas, desaceleración comercial, frenan el consumo interno y limitan el acceso a crédito. Las MIPYMES, responsables del 70% del empleo, son las primeras afectadas. El crecimiento que no genera empleo de calidad es insostenible. Urge articular políticas diferenciadas: financiamiento flexible, incentivos a la formalización y compras públicas estratégicas.

Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR