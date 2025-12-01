Temporada de compras

Diciembre, un mes que se caracteriza por la reactivación de las compras. Las festividades y ofertas especiales impulsan el consumo, beneficiando a pequeños y grandes negocios.

En esta época se generan empleos temporales y se dinamiza la economía local. Aprovechar las ofertas y promociones puede ser una excelente oportunidad para adquirir regalos y productos a precios atractivos, contribuyendo al crecimiento económico del país.

El llamado a los consumidores es que sean conscientes de sus finanzas y compren de manera responsable.