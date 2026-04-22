Palabras cortas

Sube el costo de la vida

Sube el costo de la vida
Yessika Calles
22 de abril de 2026

El incremento sostenido en el costo de la vida continúa impactando a los hogares panameños. Los precios de la canasta básica se mantienen elevados y el poder adquisitivo enfrenta limitaciones crecientes. En este contexto, el comportamiento del precio del combustible representa un factor adicional de presión, dado su efecto transversal en la cadena de producción y distribución. Esto afecta tanto a las familias como a los sectores productivos, especialmente a las pequeñas y medianas empresas. Resulta indispensable evaluar medidas que mitiguen el impacto sobre la economía.

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