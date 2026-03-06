Situaciones no son ajenas a nosotros

La globalización nos ha enseñado que lo que sucede en otros países no es ajeno a nosotros. En Panamá, un país con una economía abierta y dependiente del comercio internacional, es crucial estar atentos a los acontecimientos globales. Los conflictos geopolíticos, las crisis económicas y las tendencias comerciales pueden impactar directamente en nuestros puertos, en la logística y en el flujo de bienes y servicios. No podemos darnos el lujo de creer que estamos aislados. La interconexión es la clave para anticipar desafíos y aprovechar oportunidades.