Sector clave en la economía

El sector marítimo es un motor clave de la economía panameña. La posición geográfica, el clúster logístico y portuario y el Canal de Panamá, nos colocan en un lugar muy importante. Este sector ofrece oportunidades laborales y de inversión en áreas como la logística, el transporte de carga y el turismo de cruceros. La industria también impulsa el desarrollo de infraestructura y servicios relacionados. Para aprovechar estas oportunidades, es fundamental invertir en tecnología y capacitación para mejorar la eficiencia y competitividad.