Retos para ser más competitivos

La competitividad es clave para el éxito de cualquier nación. En un mundo globalizado, los países deben innovar y mejorar constantemente para atraer inversiones. Panamá, con su posición geográfica estratégica y su estabilidad económica, tiene un gran potencial para convertirse en un líder regional. Sin embargo, enfrenta retos como la burocracia, infraestructura, educación, entre otros. Es fundamental invertir en educación, simplificar procesos, fomentar la innovación y reducir las brechas de desigualdad para poder avanzar.