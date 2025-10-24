Resiliencia del consumidor panameño

A pesar de la complicada situación económica en los hogares, el panameño siempre encuentra la manera de hacer sus compras y asegurarse de tener algo para las fiestas de fin de año.

Ya sea abonando en cuotas o buscando ofertas, la tradición de celebrar las fiestas decembrinas sigue siendo importante. Esta resiliencia y determinación para mantener las tradiciones y costumbres es un reflejo de la cultura.

Los consumidores siguen apoyando al comercio local y la economía, demostrando que incluso en tiempos difíciles, diciembre sigue siendo una época de esperanza y celebración.