¿Qué pasa con el arroz?

¿Debe seguir el arroz de primera en el control de precios? yo considero que no. Este arroz ni siquiera se encuentra en las tiendas, minisúper y supermercados. La única manera de adquirirlo es en las ferias del IMA haciendo largas filas.

El mercado está acaparado por el arroz especial, que es más caro, pero los consumidores no tienen más opción de compra. Incluso existen quejas de que este arroz no cumple con los requisitos para ser vendido como especial. Al final el consumidor paga por un producto que no es lo que dice ser. A tomar cartas en el asunto.