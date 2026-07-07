Palabras cortas

Proyectos para dinamizar la economía

Proyectos para dinamizar la economía
Yessika Calles
07 de julio de 2026

Los proyectos de infraestructura representan una oportunidad valiosa para impulsar la economía y fomentar la creación de empleo de manera inclusiva. Cada iniciativa involucra a diversos actores: profesionales, trabajadores, empresas locales y comunidades, generando beneficios compartidos.

Cuando estas obras se desarrollan mediante planificación, criterios técnicos sólidos y gestión transparente, sus efectos positivos se extienden más allá de la construcción. Facilitan la inversión, optimizan la conectividad y elevan la calidad de vida.

Tags:
Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR