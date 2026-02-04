Proyectos dinamizan la economía

El desarrollo de proyectos de infraestructura es crucial para generar empleo y dinamizar la economía. Estas obras no solo mejoran la conectividad y calidad de vida de las personas, sino que también atraen inversiones, impulsan sectores como la construcción y fomentan el crecimiento sostenible. Panamá debe seguir apostando por proyectos estratégicos que potencien su posición como hub regional, asegurando un futuro próspero para sus ciudadanos y consolidando su crecimiento económico a largo plazo. La infraestructura es necesaria para el progreso.