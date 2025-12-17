Proyecciones son positivas

Las proyecciones económicas para 2026 son positivas, con un crecimiento sostenido gracias a varios factores clave. El Canal de Panamá, principal motor económico del país, seguirá siendo un importante generador de ingresos. La inversión extranjera en sectores como la logística, el turismo y la construcción también impulsarán el crecimiento. Con una gestión prudente y una visión a largo plazo, Panamá está bien posicionada para seguir siendo una de las economías más dinámicas de la región. Tenemos todo para avanzar.