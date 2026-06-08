Palabras cortas

Proyección para la inversión

Proyección para la inversión
Yessika Calles
08 de junio de 2026

La proyección internacional de un país depende tanto de sus fortalezas como de la percepción que generan sus instituciones. Inversionistas y turistas analizan estabilidad, seguridad jurídica y coherencia antes de tomar decisiones. Panamá cuenta con ventajas competitivas reconocidas: posición geográfica estratégica, hub logístico de primer nivel y conectividad aérea que une continentes. Cuidar la imagen país es cuidar la generación de empleo y el desarrollo económico. La inversión y el turismo llegan donde existe confianza y certeza.

Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR