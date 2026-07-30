Palabras cortas

Priorizar bienestar del país

Priorizar bienestar del país
Yessika Calles
30 de julio de 2026

El desarrollo de una nación avanza cuando sus distintos actores coinciden en un propósito común: el bienestar del país. Panamá cuenta con activos valiosos: posición geográfica, institucionalidad y vocación de apertura. Aprovecharlos requiere diálogo, visión de largo plazo y coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Priorizar al país implica fortalecer la seguridad jurídica, promover un clima favorable a la inversión y proyectar una imagen responsable hacia el exterior. El objetivo es claro: generar oportunidades que beneficien a todos los panameños.

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