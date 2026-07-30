Priorizar bienestar del país

El desarrollo de una nación avanza cuando sus distintos actores coinciden en un propósito común: el bienestar del país. Panamá cuenta con activos valiosos: posición geográfica, institucionalidad y vocación de apertura. Aprovecharlos requiere diálogo, visión de largo plazo y coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Priorizar al país implica fortalecer la seguridad jurídica, promover un clima favorable a la inversión y proyectar una imagen responsable hacia el exterior. El objetivo es claro: generar oportunidades que beneficien a todos los panameños.