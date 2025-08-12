Palabras cortas

Prestar atención al sector agropecuario

Yessika Calles
12 de agosto de 2025

Las situaciones que aquejan al sector agropecuario no deben ser vistas como algo ajeno a nosotros. Recordemos que son ellos los que producen los alimentos, alimentos seguros y de calidad que consumimos todos. Cualquier problema que los afecte a ellos, también nos afecta como consumidores. Es importante prestarles la debida atención, darles el apoyo y brindarles las herramientas necesarias para garantizar su sostenibilidad. Debemos pensar a futuro, no depender de las importaciones y asegurar la seguridad alimentaria.

