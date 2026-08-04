La competitividad de Panamá pasa por potenciar nuestra oferta exportadora. Tenemos productos, tenemos gente trabajadora y tenemos socios que confían en nosotros.

El reto es articular políticas que faciliten, que conecten y que abran mercados con respeto a las reglas internacionales.

Al apostar por más y mejores exportaciones, apostamos por desarrollo sostenible, por más oportunidades para las familias y por una presencia digna en el comercio global. Es importante brindarles asistencia técnica, financiamiento y acceso a mercados a los productores.