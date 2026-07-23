Palabras cortas

Planificación ante el desafío climático

Planificación ante el desafío climático
Yessika Calles
23 de julio de 2026

El fenómeno de El Niño representa un desafío recurrente para el sector agropecuario. Las variaciones climáticas impactan la producción, la seguridad alimentaria y el sustento de miles de familias. Frente a este escenario, es indispensable fortalecer la planificación. El Estado, la empresa privada y los productores deben articular políticas de riego eficiente, innovación tecnológica y acceso a seguros agrícolas que mitiguen el riesgo. Invertir hoy en resiliencia es garantizar el abastecimiento de mañana. El agro requiere previsión y cooperación.

Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR