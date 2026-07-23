Planificación ante el desafío climático

El fenómeno de El Niño representa un desafío recurrente para el sector agropecuario. Las variaciones climáticas impactan la producción, la seguridad alimentaria y el sustento de miles de familias. Frente a este escenario, es indispensable fortalecer la planificación. El Estado, la empresa privada y los productores deben articular políticas de riego eficiente, innovación tecnológica y acceso a seguros agrícolas que mitiguen el riesgo. Invertir hoy en resiliencia es garantizar el abastecimiento de mañana. El agro requiere previsión y cooperación.