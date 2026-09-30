Persisten los retos en materia laboral

La reciente reducción de la tasa de desempleo representa un avance positivo para el país. No obstante, persisten retos importantes.

Es fundamental que la creación de empleos se traduzca en puestos permanentes, estables y bien remunerados, que garanticen dignidad laboral.

Se observa con preocupación el aumento de contrataciones por servicios profesionales, figura que, si bien ofrece flexibilidad, puede limitar el acceso a derechos. Avanzar hacia un mercado laboral más justo e inclusivo debe seguir siendo una prioridad nacional.