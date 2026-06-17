Oportunidad en la economía circular

El modelo de economía circular gana terreno por una razón simple: transforma residuos en recursos. Reparar, reutilizar y reciclar ya no es solo gestión ambiental, es estrategia económica. Para el comercio, representa un nuevo nicho: servicios de reparación, mercados de segunda mano y diseño de productos durables. Para la industria, reduce costos de materia prima y dependencia externa. El reto es equilibrar innovación con empleo formal. La economía circular no frena el crecimiento: lo hace más eficiente y compatible con el desarrollo sostenible.