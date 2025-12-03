Palabras cortas

Mes que dinamiza la economía

Yessika Calles
03 de diciembre de 2025

Diciembre es un mes clave para la economía local. El desembolso de ahorros, bonos y el pago del décimo tercer mes, generan un aumento en la circulación de dinero e impulsan el consumo.

Las personas aprovechan las ofertas y descuentos para adquirir productos y regalos, lo que beneficia a los pequeños y medianos empresarios.

Es importante mantener un equilibrio entre el consumo y el ahorro para evitar problemas financieros en el futuro. Con planificación y responsabilidad, podemos disfrutar de las fiestas y mantener una economía estable.

