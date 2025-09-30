El manejo eficiente de las finanzas públicas es crucial para atraer inversión y generar confianza en el mercado internacional. Una gestión fiscal responsable y transparente, que incluye reducir gastos y optimizar recursos, promueve la estabilidad económica y reduce el riesgo país. Al mantener la disciplina fiscal e implementar políticas económicas sólidas, un país puede mejorar su calificación crediticia y atraer inversión extranjera. La confianza y la credibilidad son fundamentales para participar exitosamente en los mercados globales.