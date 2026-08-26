La importancia de la recaudación

La recaudación de impuestos es la principal fuente de financiamiento del Estado. De ella dependen los presupuestos de salud, educación, seguridad e infraestructura que se ejecutan cada año. Una recaudación estable y equitativa permite al país cumplir compromisos sociales, atender emergencias y sostener proyectos de desarrollo. La transparencia en el cobro y en la ejecución de los fondos es clave para mantener la confianza ciudadana. Fortalecer el sistema tributario es una necesidad para garantizar servicios públicos de calidad y un crecimiento económico sostenible.