Palabras cortas

Inversiones para generar empleos

Inversiones para generar empleos
Yessika Calles
02 de junio de 2026

Promover a Panamá en foros internacionales es una tarea estratégica. Mostrar nuestras fortalezas, posición geográfica, logística, estabilidad y capital humano, genera confianza en los inversionistas que buscan destinos confiables. La inversión extranjera no solo fortalece las finanzas públicas. Se traduce en proyectos productivos, transferencia de tecnología y, principalmente, en oportunidades laborales para miles de panameños. Cada dólar que entra al país es un paso más hacia el desarrollo sostenible. Panamá tiene condiciones competitivas.

Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR