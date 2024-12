Injusticias en el trabajo doméstico

Garantizar la protección de los derechos humanos y laborales de las trabajadoras domésticas, no es un favor, ni un acto de caridad. Es lamentable que en este siglo algunas personas sigan menospreciando esta labor y tratando de manera injusta a las personas que desempeñan este trabajo. Muchas de estas mujeres nacionales y extranjeras, se ven afectadas con el no pago de vacaciones, Decimo Tercer Mes, Seguro Social, incluso sus salarios son paupérrimos. Se sienten desprotegidas, situación que debe cambiar y no debemos permitir. ¡Ojo con esto!