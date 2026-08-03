Palabras cortas

Impulsar sectores claves

Impulsar sectores claves
Yessika Calles
03 de agosto de 2026

Panamá enfrenta el desafío de consolidar un crecimiento que genere bienestar para todos. Para ello es fundamental impulsar aquellos sectores con alto potencial de encadenamiento: logística, turismo sostenible, agroindustria con valor agregado, economía creativa y energías limpias.

Este propósito requiere del trabajo articulado entre el Estado, la empresa privada y la sociedad civil. Se necesitan políticas públicas coherentes, seguridad jurídica y condiciones que faciliten la inversión y la innovación. Apostar por esto, es apostar por el futuro.

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Panamá
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