Impulsar la oferta exportable

Panamá tiene un gran potencial para diversificar y fortalecer su oferta exportable. Para lograrlo, es fundamental invertir en innovación, tecnología y capacitación. Sectores como la agricultura, la manufactura y los servicios pueden ser potenciados para aumentar la competitividad y la calidad de los productos. La promoción del país y la participación en ferias internacionales también pueden ayudar a aumentar la visibilidad de los productos panameños en el mercado global. Es importante seguir avanzando e ir al paso de los cambios.