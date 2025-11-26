Palabras cortas

Eventos que visibilizan al país

Eventos que visibilizan al país
Yessika Calles
26 de noviembre de 2025

La realización de eventos internacionales en el país representan un impulso económico. Llevar a cabo congresos, foros y expos, atrae a inversionistas, visitantes y fomenta el intercambio de ideas. Estos eventos generan ingresos para hoteles, restaurantes, transporte y comercios, además de promover la imagen del país como destino turístico y de negocios. La inversión en infraestructura y la promoción de estas actividades es crucial para aprovechar sus beneficios y consolidar a Panamá como un centro de eventos internacionales en la región.