Estrechar lazos y fortalecer acuerdos

En tiempos de incertidumbre global, la economía se fortalece con diálogo. América Latina y sus socios estratégicos deben apostar por acuerdos que generen inversión, transfieran tecnología y protejan el empleo local. Un comercio basado en reglas claras, con respeto a la soberanía y sin imposiciones, permite crecer sin perder autonomía. La diplomacia económica es eso: negociar sin confrontar, competir cooperando. El país tiene la oportunidad de posicionarse como articulador regional, atrayendo capital responsable y diversificando mercados.