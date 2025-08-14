Empresas apuestan por Panamá

Empresas de todo el mundo siguen viendo a Panamá como un país estratégico para establecer sus negocios. La estabilidad económica, el uso del dólar y la posición geográfica hacen que la nación sea un lugar atractivo para la inversión. Desde aquí pueden establecer sus centros distribución y llegar a nuevos mercados. Es importante seguir trabajando para fortalecer la imagen del país, atraer nuevas empresas e inversiones y hacer que esto se traduzca en la generación de plazas de empleos con buenos salarios, que se ajusten a la realidad.