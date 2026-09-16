La generación de empleos formales y permanentes no es solo un indicador económico, es la base de la estabilidad social.

Un empleo digno brinda seguridad, acceso a salud, y la posibilidad de planificar el futuro .Panamá necesita abrir más espacios donde se promueva la inversión que genere puestos de trabajo sostenibles.

Facilitar la creación de empresas, reducir la burocracia y capacitar a la gente es el camino. Apostar por el empleo formal es apostar por el país. Las personas necesitan tener ingresos para vivir y hacer que a rueda económica gire.