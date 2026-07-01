Palabras cortas

El valor estratégico de la agroindustria

El valor estratégico de la agroindustria
Yessika Calles
01 de julio de 2026

La agroindustria representa una oportunidad fundamental para el desarrollo sostenible de nuestro país. Al integrar producción primaria con procesos de transformación, generamos mayor valor agregado, fortalecemos el empleo rural y diversificamos nuestra oferta exportable. Para Panamá, con su privilegiada conectividad, este sector puede consolidar cadenas de valor que vinculen a pequeños productores con mercados internacionales, promoviendo inclusión y crecimiento. Su fortalecimiento demanda un esfuerzo conjunto: inversión en innovación y acceso a financiamiento.

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