El reto de generar empleos formales

La economía panameña creció un 4.4% en octubre, lo que refleja una tendencia positiva en el sector productivo del país. Sin embargo, este dato contrasta con la persistencia de retos estructurales significativos, especialmente en la generación de empleos formales. A pesar del crecimiento económico, la creación de puestos de trabajo bien remunerados sigue siendo un desafío pendiente. Para asegurar un desarrollo sostenible y equitativo, es crucial que el gobierno priorice políticas que fomenten la formalización laboral. El crecimiento económico debe traducirse en bienestar para la mayoría de la población.