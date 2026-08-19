El reto de formalizar negocios

Panamá tiene una gran fuerza emprendedora, pero mucha sigue en la informalidad. Formalizar no es castigar, es dar acceso a crédito, mercados y seguridad social. Un pequeño negocio puede contribuir razonablemente para facturar al Estado, exportar y crecer. El reto es simplificar trámites, bajar costos y acompañar con capacitación. Cuando la base productiva se fortalece, el país recauda más y reparte mejor. La economía se mueve cuando todos juegan con las mismas reglas. Es momento de tender la mano al que produce desde abajo.