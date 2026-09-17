El Niño y sus efectos en la economía

El fenómeno de El Niño no es solo un evento climático, es una variable económica. Su impacto se siente en sectores clave para Panamá: el Canal, con la reducción de calado y tránsitos por bajos niveles de agua; el agro, con pérdidas en cosechas; la energía, con presión sobre la generación hidroeléctrica; y el comercio marítimo, con el alza de costos logísticos.

No se trata de alarmar, sino de planificar. La experiencia nos enseña que la resiliencia hídrica y la diversificación son la mejor inversión. Anticiparnos hoy es garantizar la competitividad de mañana.