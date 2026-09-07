El Canal, un activo estratégico

En el Canal de Panamá el desafío ya no es solo mover más barcos. La apuesta está en diversificar: terminales portuarias en Atlántico y Pacífico, ampliar el corredor logístico y construir un gasoducto de GLP entre ambas riberas para generar nuevas fuentes de ingreso. Pero el reto más urgente es el agua. Entre El Niño, el consumo humano y la operación de las esclusas, el recurso cada vez alcanza menos. A eso se suma la tensión geopolítica que pone a la vía en el centro del mundo. El Canal es el activo estratégico de todo Panamá.