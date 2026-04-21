Palabras cortas

El agro, sector de vital importancia

El agro, sector de vital importancia
Yessika Calles
21 de abril de 2026

El sector agropecuario es clave para la seguridad alimentaria. Provee los alimentos que consumimos a diario y genera empleo en zonas rurales, donde las oportunidades laborales suelen ser limitadas. La producción local disminuye la vulnerabilidad ante alzas de precios internacionales y problemas logísticos externos. A su vez, activa cadenas de valor: transporte, almacenamiento, procesamiento y comercialización, que multiplican el impacto económico más allá de la finca. Por eso, requiere políticas estables, acceso a financiamiento, tecnología de riego y asistencia técnica.

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