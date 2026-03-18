Crecimiento con grandes retos

El crecimiento económico de Panamá ha sido positivo en los últimos años, sin embargo, persisten los retos. A pesar de la expansión, persisten desigualdades y brechas que requieren atención inmediata.

La dependencia de sectores específicos y la vulnerabilidad a shocks externos son riesgos que debemos mitigar. Es crucial diversificar nuestra economía, invertir en educación y tecnología, y promover la inclusión social.

Solo así podremos asegurar un crecimiento sostenible y equitativo para todos los panameños. Aún hay cosas pendientes.