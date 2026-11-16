Crecimiento, beneficios y oportunidades

Panamá posee una ubicación envidiable, un canal estratégico y una economía resiliente. El país lo tiene todo para crecer. Sin embargo, el verdadero desafío no es acumular cifras macroeconómicas positivas, sino lograr que esa bonanza se traduzca en desarrollo tangible para cada ciudadano.

El progreso real exige cerrar las brechas de desigualdad mediante educación de calidad, transparencia institucional y oportunidades laborales dignas en cada provincia. Solo cuando el éxito económico llegue a la mesa y al bienestar de todos los panameños, podremos hablar de una nación verdaderamente próspera.