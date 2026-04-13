Costo de la vida impacta en los hogares

El alto costo de la canasta básica, alimentos y productos de primera necesidad golpean el bolsillo de los panameños. La inflación importada y el alza del combustible encarecen toda la cadena: producir, mover y vender cuesta más.

Los más afectados son quienes viven del día a día y los que aún no consiguen empleo formal. La respuesta debe ser generar plazas de trabajo con urgencia y establecer salarios cónsonos con la realidad económica. Sin ingresos estables ni alivio en precios, la canasta básica seguirá siendo un lujo en muchos hogares.