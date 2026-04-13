Palabras cortas

Costo de la vida impacta en los hogares

Costo de la vida impacta en los hogares
Yessika Calles
13 de abril de 2026

El alto costo de la canasta básica, alimentos y productos de primera necesidad golpean el bolsillo de los panameños. La inflación importada y el alza del combustible encarecen toda la cadena: producir, mover y vender cuesta más.

Los más afectados son quienes viven del día a día y los que aún no consiguen empleo formal. La respuesta debe ser generar plazas de trabajo con urgencia y establecer salarios cónsonos con la realidad económica. Sin ingresos estables ni alivio en precios, la canasta básica seguirá siendo un lujo en muchos hogares.

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Panamá
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