Congresos dinamizan la economía

La realización de expos y congresos en Panamá es fundamental para el crecimiento económico y la promoción del país como destino turístico y de negocios. Estos eventos atraen a expertos y visitantes de todo el mundo, generando oportunidades de networking, inversión y desarrollo. Estas actividades permiten mostrar la oferta exportable de Panamá, atraer inversiones extranjeras y promover la innovación y el emprendimiento. Además, contribuyen a la creación de empleos y al crecimiento del sector servicios. Es importante apoyar la realización de estos eventos.