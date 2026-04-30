Combustible sigue al alza

El aumento de la gasolina previsto para este viernes representa un nuevo desafío para la economía familiar panameña. Cada ajuste impacta directamente en el transporte, los alimentos y los servicios básicos, reduciendo la capacidad de consumo de los hogares. Esta situación genera preocupación, ya que a pesar que de que el gobierno está subsidiando el combustible a diversos sectores, con miras a evitar que se eleven costos finales a la población; la realidad es otra. Sí el pasaje no ha subido, pero el de los alimentos y otros productos sí.