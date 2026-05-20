Claves para el desarrollo de Colón

El desarrollo de la provincia de Colón debe enfocarse en el fortalecimiento del turismo como motor económico.

Para ello, es necesario un trabajo conjunto entre el Gobierno, la empresa privada, los gremios y la sociedad civil, orientado a mejorar la infraestructura, promover los atractivos locales y generar oportunidades sostenibles en el tiempo.

Asimismo, es fundamental que las autoridades refuercen la seguridad, con el fin de generar confianza en la población y en los visitantes, y así garantizar un entorno más seguro en esta provincia.