Atención especial a la provincias

La reactivación económica de Panamá no puede ser solo desde la capital. Las provincias tienen realidades distintas: agro en Chiriquí y Veraguas, logística en Colón, turismo en Bocas y Coclé, pesca en Azuero, solo por mencionar algunos. Aplicar recetas uniformes limita su potencial.

Es urgente descentralizar la inversión pública, agilizar permisos y crear incentivos focalizados por región. Mejorar caminos de producción, acceso a crédito para PYMES y conectividad digital permitirá que cada provincia explote sus ventajas competitivas.