Apostar a la inversión

La inversión pública y privada es clave para dinamizar la economía del país y generar empleos formales. Por ello es importante que se trabaje en conjunto para crear un entorno favorable para los inversores, con políticas claras y estables, que generen confianza. Ejecutar proyectos de infraestructura, desarrollo tecnológico y potenciar el turismo forman parte de las acciones estratégicas que pueden impulsar el crecimiento económico y crear oportunidades laborales. La inversión es un motor para el desarrollo.