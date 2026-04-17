Alza golpea economía en los hogares

Si para quienes tienen buenos ingresos ya es difícil llegar a fin de mes, peor es para quien vive de un salario que no alcanza, que vive del día a día o simplemente no tiene un empleo.

Cada aumento en comida, transporte o medicinas impacta en la economía de los hogares, sobre en los más humildes.

La inflación no trata igual a todos. Para unos ajusta presupuestos; para otros decide si se come hoy. Muchas familias hacen malabares para poder sobrevivir. La realidad es distinta para todos. No todos gozan de los mismos privilegios en el país.