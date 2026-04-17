Palabras cortas

Alza golpea economía en los hogares

Alza golpea economía en los hogares
Yessika Calles
17 de abril de 2026

Si para quienes tienen buenos ingresos ya es difícil llegar a fin de mes, peor es para quien vive de un salario que no alcanza, que vive del día a día o simplemente no tiene un empleo.

Cada aumento en comida, transporte o medicinas impacta en la economía de los hogares, sobre en los más humildes.

La inflación no trata igual a todos. Para unos ajusta presupuestos; para otros decide si se come hoy. Muchas familias hacen malabares para poder sobrevivir. La realidad es distinta para todos. No todos gozan de los mismos privilegios en el país.

Tags:
Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR