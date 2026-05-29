Agua y turismo: clave para más empleos

Invertir en el turismo en el interior del país impulsa la economía y genera empleo para miles de familias. Sin embargo, antes se deben resolver problemas básicos como el acceso al agua potable en varias comunidades.

Ya que la falta de este servicio limita inversiones y frena nuevos negocios. Mejorar la infraestructura hídrica también es apostar por el desarrollo económico; con mejores servicios llegarán más visitantes, crecerán los emprendimientos y aumentarán las oportunidades de trabajo fuera de la capital.