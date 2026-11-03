123 años de visión y crecimiento

A 123 años de nuestra separación de Colombia, Panamá celebra la decisión visionaria que nos permitió trazar nuestro propio destino.

De ser un pequeño istmo a convertirnos en un hub logístico, financiero y comercial de clase mundial, nuestro crecimiento es testimonio de la capacidad y el trabajo de los panameños.

Hemos transformado nuestra posición geográfica en desarrollo, conectando al mundo y generando oportunidades. Hoy, más que conmemorar una fecha, reafirmamos el compromiso de seguir construyendo un país próspero, competitivo y lleno de oportunidades para todos.