“Era uno de esos domingos en horas de la tarde alrededor entre 1:30 p.m., a 2:00 p.m., la muchachada iba llegando bajo un día soleado, formaba la fila para ingresar a la descarga en la Discoteca “Yate Scorpio”, que era amenizada por la orquesta icono de Busch y sus Magníficos, su director Francisco Buckley, estuvo ubicada en el sector de Punta Paitilla.

Los muchachos no se perdían esas descargas era algo religioso, como asistir a misa dominical.

Fue la época de los años 1970-1980. Una discoteca muy popular, y famosa estaba confeccionada en forma de un yate. Allí era rumbear, y hacer nuevas amistades, además era como si se navegaba literalmente en el mar, sin moverse el yate hacia: Puerto Rico, Cuba, República Dominicana o Nueva York, con el ritmo contagioso de la orquesta.

El sudor de los bailadores les corría por el cuerpo como si fueran gotas de lluvia; mientras se producía un solo del piano del maestro compositor Benito Guardia, (QEPD), sus manos iban y venia sobre el teclado, para que el resto de la orquesta lo siguiera: con las trompetas, bongos, conga timbales, y la campana.

El ambiente era contagioso, a medida que avanzaban las horas.

Los temas más famosos: mariana soba, la chola caderona, El 9 de Enero y otros. Nadie se quedaba sentado.

Las melodiosas voces de los soneros Tony Bermúdez y Marcos Barraza. Sino me equivoco también fue vocalista Dumas Torrijos.

La discoteca el Yate Scorpio” fue el epicentro de las descargas y aquel que no sabía bailar salsa, que ni se asomara por ahí.