Me senté con un colega y amigo a almorzar en una pequeña fonda en la ciudad de Panamá, ¿en medio de la conversa al inquirir 'el cómo estas' ?, la repuesta fue lacónica, seca y definitiva. 'la calle esta dura'. Para el panameño raizal huelgan explicaciones.En el habla popular panameño, la frase 'la calle está dura' es mucho más que una simple observación sobre el clima o el tráfico; es un radiografía social y económica. Se utiliza para describir situaciones de escasez financiera, desempleo, alta costo de la vida, informalidad laboral o la dificultad para generar ingresos que cubran las necesidades básicas del día a día.Refleja la brecha entre el costo de la vida (canasta básica, servicios, alquileres) y los salarios reales. La sociedad percibe que el dinero 'rinde menos' y que la movilidad social se estanca.Ante la falta de empleos formales bien remunerados, la sociedad panameña recurre al ingenio y la 'rebusca' (venta informal, servicios independientes, emprendimientos de supervivencia). La calle 'dura' obliga a la gente a reinventarse constantemente solo para mantenerse a flote.El hogar es el primer termómetro de la crisis. Las familias panameñas tienen que hacer malabares para estirar el presupuesto quincenal o mensual, buscando ofertas, cambiando de marcas o eliminando actividades recreativas fuera de casa.Ante la dureza de la calle, el hogar se convierte en el refugio emocional. La comunicación y el apoyo mutuo entre pareja e hijos se vuelven pilares fundamentales para sobrellevar la ansiedad que produce la inestabilidad financiera.A pesar de lo pesimista que pueda sonar el aforismo panameño, en Panamá va acompañado casi siempre de una actitud resiliente, resumida en otra frase muy nuestra: 'Hay que meterle ganas' o 'Dios proveerá', demostrando que el panameño afronta la adversidad económica con optimismo y esperanza de que los tiempos difíciles son pasajeros.